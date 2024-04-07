كانيدا: الهلال أقوى فريق في آسيا.. ولا ينافسه إلا النصر

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يعتبر الإسباني راؤول كانيدا الهلال أفضل فريق في قارة آسيا وبفارق كبير عن البقية، لكنه أشار إلى أن الفريق الوحيد القادر على منافسته هو غريمه التقليدي النصر.

ويلتقي الهلال مع النصر في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقال كانيدا مدرب النصر السابق لـ"العربية.نت": الهلال أفضل فريق في آسيا بفارق كبير عن أي فريق آخر، عقلية احترافية، رغبة، كل شيء مثالي في الفريق، وهذا سبب نجاحه، لكن إذا كان هناك فريق في القارة ذاتها قد يستطيع منافسته غير النصر، لأنه يملك لاعبين رائعين كذلك، لكن في اللحظة الحالية أعتقد أن الهلال هو المرشح للتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ودرب كانيدا النصر في فترتين (2014،2016) وخسر معه كأس السوبر السعودي أمام الشباب في أول مبارياته مع الفريق، وعن ذلك يقول: خسرنا كأس السوبر بركلات الترجيح، كان النصر أفضل وقدم مباراة رائعة، لكن للأسف لم نستطع تحقيق البطولة.

وأتبع: صحيح أنه تمت إقالتي بعد مباراة السوبر تلك بقليل لكن النصر عاد للتعاقد معي بعدها بعام تقريباً وهذا اعتراف بالعمل الجيد الذي قدمته مع الفريق فليس من السهل تدريب فريق كبير مثل النصر في فترتين.

وختم: عندما عدت إلى النصر للمرة الثانية كان المزاج العام للفريق سيئاً والنتائج لم تكن جيدة كذلك، لكن وصلنا إلى نهائي كأس الملك عقب تجاوز الاتحاد على ملعبه ونافسنا أفضل فريق للأهلي ربما في آخر 20 عاماً وخسرنا في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني



