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من لقاء مانشستر يونايتد وليفربول

مانشستر يونايتد يوقف ليفربول ويهدي الصدارة إلى أرسنال

مانشستر - د ب أ
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أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

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وتبدلت الأمور تماما في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50 مستغلا تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه، لاعب ليفربول.

وبينما بحث لاعبو ليفربول عن معاودة التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

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وبعدما أضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.

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