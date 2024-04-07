مبابي يحذر برشلونة: لن أختبئ
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حذر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فريق برشلونة قبل مواجهة الفريقين، يوم الأربعاء، وأعلن جاهزيته للمواجهة وقال إنه لن يختبئ كما هو الحال دائما.
ويستضيف النادي الفرنسي فريق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مبابي في تصريحات مقتضبة لقناة "تيليفوت" عن المواجهة: هذه هي لحظة اللاعبين العظماء، أنا جاهز، وكما هو الحال دائما، لن أختبئ.
وأضاف النجم الفرنسي: بالنظر إلى الإمكانات التي لدينا، أنا متأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا، والنتيجة في علم الغيب.
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