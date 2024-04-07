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كيليان مبابي في لقاء سابق أمام برشلونة

مبابي يحذر برشلونة: لن أختبئ

العربية. نت
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حذر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فريق برشلونة قبل مواجهة الفريقين، يوم الأربعاء، وأعلن جاهزيته للمواجهة وقال إنه لن يختبئ كما هو الحال دائما.

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ويستضيف النادي الفرنسي فريق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات مقتضبة لقناة "تيليفوت" عن المواجهة: هذه هي لحظة اللاعبين العظماء، أنا جاهز، وكما هو الحال دائما، لن أختبئ.

وأضاف النجم الفرنسي: بالنظر إلى الإمكانات التي لدينا، أنا متأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا، والنتيجة في علم الغيب.

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