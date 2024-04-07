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مولر لاعب بايرن ميونخ

مولر: جاهزون للقتال أمام أرسنال

ميونخ - د ب أ
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رفض توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الاستسلام واعتبار أن الموسم انتهى بالنسبة للفريق، وحث زملاءه لتقديم كل ما عندهم يوم الثلاثاء المقبل عندما يلتقي الفريق مع أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تحول موسم الفريق في الدوري المحلي من سيء لأسوأ.

وفرط بايرن ميونخ في تقدمه بهدفين نظيفين أمام هايدنهايم، السبت ، ليخسر 2 - 3 ، ولتصبح هذه هي الخسارة الثانية على التوالي للفريق في الدوري، وليتسع الفارق بينه وبين باير ليفركوزن، المتصدر، إلى 16 نقطة، والذي يمكنه التتويج بلقبه الأول في الدوري خلال الجولة المقبلة.

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ويسافر بايرن إلى ملعب الإمارات لخوض مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري الأبطال، وهو يعلم أن البطولة الأوروبية هي فرصته الوحيدة المتبقية لتفادي إنهاء الموسم بدون أي بطولة للمرة الأولى منذ عام 2012. وتقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع في ميونخ.

وأكد مولر: بخبرتي الكبيرة، أنا جاهز للقتال يوم الثلاثاء المقبل. لا فائدة من انتقاد بعضنا البعض. سنقدم أقصى ما عندنا يوم الثلاثاء.

ولعب مولر مباراته رقم 700 لبايرن في هايدنهايم وكان جزءا من فريق بايرن الذي تغلب على أرسنال ثلاث مرات في الأدوار الإقصائية في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف مولر: مازال لدينا دوري أبطال أوروبا، إذا أردت توجيه انتقادات عامة، فسيكون ذلك عندما لا يتبقى لنا أي شيء لنقاتل من أجله.

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