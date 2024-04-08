أنس جابر تتراجع.. وشفيونتيك تتمسك بصدارة التصنيف

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تراجعت التونسية أنس جابر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين 3 مراكز لتحتل المركز التاسع، بينما بقيت البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة.

وتحتل أنس جابر المركز التاسع بعدما كانت في المركز السادس الشهر الماضي، بينما تقدمت كل من اليونانية ماريا ساكاري والصينية كينوين شينغ والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمراكز السادس والسابع والثامن على التوالي.



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واحتفظت البولندية إيغا شفيونتيك بصدارة التصنيف، خلفها الروسية أرينا سابالينكا، ثم الأمريكية كوكو غوف، والكازاخية إلينا ريباكيا، كما بقت الأمريكية جيسيكا بيغولا في المركز الخامس.

وواصلت الأمريكية دانييل كولينز الفائزة بلقب بطولة تشارلستون للمرة الثانية على التوالي قفزاتها الكبيرة في التصنيف العالمي، حيث تحركت من المركز 22 إلى 15.

وتتواجد كولينز في تصنيف أول 15 لاعبة لأول مرة منذ يناير 2023 وذلك عندما تواجدت في المركز الحادي عشر.

وحققت اللاعبة الأمريكية طفرة كبيرة للغاية بتحركها من المركز 71 إلى 15 في غضون شهرين فقط.