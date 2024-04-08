أنشيلوتي: ريال مدريد افتقد "الشجاعة".. وغوارديولا "لا يزعجني"

دقيقتان للقراءة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه سيقدم كل ما بوسعه الثلاثاء خلال المواجهة الصعبة أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: في المباراة، الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا، الجانب الذهني مهم جداً، ولاسيما الشجاعة والشخصية التي يجب أن نتحلى بها في الملعب، حظينا بالوقت للاستعداد للمباراة، وأنا على ثقة من تقديمنا غداً أفضل ما لدينا بكل معنى الكلمة، ذهنياً وبدنياً وفنياً، لدينا ما يكفي من الجودة للمناسبة.



وبشأن المقارنة مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال: هذا لا يزعجني، غوارديولا مدرب رائع، ونظرتهم عني لا تهمني كثيراً، ما يهمني هي نظرة النادي لي، بيب مدرب رائع ولا شك في ذلك.

وحول مواجهة العام الماضي بين الفريقين أكد أنشيلوتي: لعبنا بدون شجاعة وبدون شخصية، وهي جوانب أساسية في هذا النوع من المباريات، افتقرنا إلى ذلك في الإياب من الواضح أنه كان هناك أيضاً تقصير في كرة القدم في بعض اللحظات، لم تكن مشكلة ذهنية فقط، ولكن فنية أيضاً، لقد ضغطوا بقوة علينا هجومياً ولم نبحث عن حلول بديلة، هي أمور نريد تجنبها في هذه المواجهة.



وختم: أنا متوتر جداً، الساعات التي تسبق المباراة صعبة على المستوى الشخصي، ذات يوم كنت أفكر أن الهزيمة معاناة والنصر سعادة، لكن الأمر ليس كذلك، النصر هو الراحة والسعادة هي الفوز بالألقاب، لكن الفوز الفردي يبعث على الراحة، الأيام اللاحقة تكون أكثر هدوءاً وسعادة، لكن المعاناة جزء من عملي وهذا ما يبقيني حياً في هذه المهنة، إنها الوقود بالنسبة لي.