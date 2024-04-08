اتحاد جدة يهزم الوحدة ويبلغ نهائي السوبر السعودي

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تأهل اتحاد جدة لنهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بفوزه على الوحدة 2 -1 يوم الاثنين في المربع الذهبي.



وكتب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس السوبر بعد هدفه المبكر في شباك الوحدة بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية المباراة ، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2013.

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وأكد المغربي عبد الرزاق حمد الله فوز اتحاد جدة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليعزز صدارته لهدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

وأهدر فيصل فجر ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة الأخيرة من المباراة قبل حسين العيسى بلهدف الوحيد للوحدة في الثواني الأخيرة.