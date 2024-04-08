بايرن يؤكد: توخيل مستمر حتى نهاية الموسم

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أكد ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني للشؤون الرياضية يوم الاثنين أن المدرب توماس توخيل سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم استمرار تراجع النتائج.



وأوضح إبيرل يوم الاثنين: لا أعرف ما الذي من المفترض أن يحدث حال عدم تواجده حتى نهاية الموسم.

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وبشأن العلاقة بين المدرب والفريق والنادي، قال إبيرل: لو كان قد شيء قد تحطم، لكان علينا التفكير في الأمر.

وخسر بايرن ميونخ بشكل عملي الصراع على لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن، بعد خسارتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.

وستكون الفرصة الأخيرة أمام بايرن ميونخ لحصد لقب هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الثلاثاء مع مضيفه أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية، على أن تقام مباراة الإياب في ميونخ الأسبوع المقبل.