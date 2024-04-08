بنزيمة يدخل تاريخ كأس السوبر السعودي
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كتب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس السوبر السعودي بعد هدفه المبكر في شباك الوحدة خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي اليوم الاثنين.
واحتاج بنزيمة إلى 55 ثانية فقط ليهز شباك الوحدة ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2013.
وحطم بنزيمة رقم الكونغولي دوريس سالومو والذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر، حيث سجله في الثانية الـ 75 من مباراة الفتح والاتحاد في النسخة الأولى عام 2013 والتي حسمها الفتح بالفوز 3 -2.
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