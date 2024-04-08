خصم نقطتين من رصيد إيفرتون بسبب مخالفات مالية
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عاقبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نادي إيفرتون بخصم نقطتين من رصيده يوم الاثنين في ثاني عقوبة من نوعها توقع عليه هذا الموسم بعد رفض طعنه ضد اتهام الرابطة له بمخالفة مالية ثانية تتعلق بقواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالبطولة.
وأوضحت الرابطة أن لجنة مستقلة استمعت إلى أدلة النادي ودفوعه في القضية قبل اتخاذ القرار.
وقالت الرابطة في بيان: قررت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي خصم نقطتين من الرصيد على أن يتم التنفيذ فورا.
وتراجع الفريق إلى المركز الـ17 إثر العقوبة ، إذ بات يملك 27 نقطة وبفارق نقطتين عن نوتنغهام فورست الذي يقع في المركز الثامن عشر وهو أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
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