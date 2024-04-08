روديغر: مستعد لهالاند.. وعرفت "الضغط" في ريال مدريد

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يترقب أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد مواجهة أخرى مثيرة مع إيرلنغ هالاند وزملائه في مانشستر سيتي الثلاثاء، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة أي فريق آخر بفريقه.



ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق المدريدي ويتجدد اللقاء إيابا على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

وقال روديغر عبر القناة الإعلامية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": أتطلع لمواجهة هالاند، أي لاعب يحلم بخوض هذه المباريات، فهي فرصة مذهلة سواء ضد هالاند أو أي مهاجم آخر.

وأضاف اللاعب الألماني الدولي: مانشستر سيتي يضم العديد من اللاعبين الرائعين وليس هالاند فقط، فهو مهاجم رائع وأترقب مواجهته لكنني أتطلع أيضا بنفس القدر لكل مباراة.



وأشار أنطونيو: مع كامل الاحترام لكل الأندية التي لعبت لها، وكانت أيضا أندية كبيرة، ولكن لا يمكن مقارنتهم بريال مدريد الفائز بدوري الأبطال 14 مرة، فهنا (ريال مدريد) أنت مطالب دائما بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالطبع هناك ضغط كبير، وتعرضت له لأول مرة في الموسم الماضي.

وختم: يجب أن تكون مستعدا للانطلاق حتى النهاية ومواصلة الانتصارات، لأنه لا مجال للتعادل أو الخسارة مع ريال مدريد.