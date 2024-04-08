غنابري: مباراة أرسنال "حياة أو موت"

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بدا سيرج غنابري لاعب بايرن ميونخ سعيدا ومتحمسا للقاء زميله ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الثلاثاء في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي وصفها بـ"حياة أو موت".

وتزامل غنابري مع أرتيتا مدرب أرسنال الحالي تحت قيادة الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، وذلك بعد انضمامه للفريق اللندني في عام 2012 .



وتحدث غنابري عن أرتيتا في حديث عبر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ على الإنترنت قائلا: لقد أصبح أرتيتا منغمسا للغاية في مهام عمله كمدرب، كان قائد الفريق عندما كنت بصفوف أرسنال، وحينها لم يتوقف عن الحديث مع الجميع وتواجده مفيد للعناصر الشابة .

وواصل الدولي الألماني: أرسنال فريق قوي والاحتمالات 50% لكل فريق فهم رائعون على ملعبهم بفضل مساندة قوية من جماهيرهم ستكون المهمة صعبة بين فريقين يتسمان بالقوة.



وختم: أتطلع لهذه المباراة، وأنا سعيد للغاية بالعودة إلى هناك مجددا بعد ما يقرب من 8 سنوات، لكنها ستكون مباراة حياة أو موت، فالتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا سيمنحنا دفعة كبيرة.