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فيرنر توتنهام
فيرنر سجل هدفين مع توتنهام خلال الموسم الحالي

فيرنر يأمل الاستمرار مع توتنهام خوفاً من "دكة" لايبزيغ

لندن - د ب أ
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يتطلع المهاجم الألماني تيمو فيرنر المعار لتوتنهام هوتسبير لنهاية الموسم الجاري أن ينتقل للفريق اللندني بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وصرح فيرنر عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية بعد فوز توتنهام على نوتنتغهام فورست بنتيجة 3-1 الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قائلاً: أحب الأجواء هنا. مشيدا بالفريق وأسلوب لعبه المباشر والسريع.

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وقدم فيرنر أداء متواضعا على مدار موسمين بقميص تشيلسي بين عامي 2020 و2022 قبل أن يعود إلى لايبزيغ الألماني.

ومع ذلك جلس المهاجم الألماني على مقاعد بدلاء لايبزيغ لفترات طويلة لينتقل إلى توتنهام في يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بينما يملك النادي اللندني خيار شراء عقده مقابل 18 مليون يورو.

وسجل فيرنر هدفين مع ثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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