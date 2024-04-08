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غريليش كارفخال ريال مدريد مانشستر سيتي
جاك غريليش يحاول تجاوز داني كارفخال في مباراة الفريقين الموسم الماضي

قمة ملتهبة بين ريال مدريد وسيتي للعام الثالث على التوالي

مدريد - د ب أ
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يلتقي ريال مدريد الإسباني بضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي وذلك عندما يستضيفه في نهائي مبكر بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويلتقي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، إذ انتهت مواجهتهما الأخيرة العام الماضي بفوز كاسح لسيتي 4-0.

ويدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقاء الذهاب بأعصاب هادئة نسبيا في ظل التقاط الفريق أنفاسه بعدم اللعب في آخر 10 أيام بينما خاض مانشستر سيتي ثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخير.

كما استعاد ريال مدريد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي التي أبعدته منذ بداية الموسم.

كما اقترب ريال مدريد أيضا من الفوز بلقب الدوري الإسباني في ظل تصدره جدول ترتيب المسابقة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب في الموسم الماضي.

ويرتكز أنشيلوتي في مساعيه لقيادة ريال مدريد للتتويج باللقب القاري للمرة 15 على قوة هجومية جبارة تضم البرازيلي رودريغو الذي سجل ثنائية في المباراة الأخيرة أمام بيلباو ليكسر صيامه التهديفي بعد ستة أسابيع، ومواطنه فينيسيوس جونيور الذي استعاد بريقه بتسجيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.

ريال مدريد يسقط بلباو بثنائية رودريغو رياضة عالمية ريال مدريد يسقط بلباو بثنائية رودريغو

ويبرز أيضا النجم الإنجليزي جود بيلنغهام أفضل صفقات صيف العام الماضي حيث يعتلي قائمة هدافي ريال مدريد بتسجيله 20 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم منها 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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ويبقى بيب غوارديولا مدرب سيتي أمام أكثر من تحد عندما يزور ريال مدريد الذي لم يخسر عى ملعبه في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات منذ أبريل 2023.

ويرغب المدرب الإسباني ولاعبوه في السباق تكرار إنجاز الفوز بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يتخلف بنقطة واحدة عن أرسنال وليفربول صاحبي الصدارة قبل سبع جولات من انتهاء المسابقة.

ريال مدريد
ريال مدريد

ويملك غوارديولا قوة هجومية لا يستهان بها تضم كيفن دي بروين إيرلنغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي وبرناردو سيلفا وجيريمي دوكو وجاك غريليش وأيضا فيل فودين الذي يتألق بشدة هذا الموسم.

لكن الفريق الإنجليزي يعاني من غيابات مؤثرة في خط الدفاع بتأكد غياب الثنائي كايل ووكر وناثان آكي بينما يتردد غوارديولا في الدفع بالحارس الأساسي إيدرسون الذي تعافى من إصابة أبعدته في الأسابيع الأخيرة في ظل تألق الحارس البديل ستيفان أورتيغا.

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