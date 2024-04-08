نجم أرسنال: كين لا يخيفنا.. ونتائج بايرن "غريبة"

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أكد مارتن أوديغارد لاعب وسط أرسنال الإنجليزي أن فريقه لا يخشى مواجهة هاري كين نجم بايرن ميونخ المتألق عندما يلتقي الفريقان في شمال لندن، الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كين 38 هدفا في جميع البطولات بقميص بايرن ميونخ منذ انتقاله قادما من توتنهام في صيف العام الماضي ويمثل خطرا حقيقيا على آمال أرسنال في التأهل.



وقال أوديغارد في تصريحات قبل المباراة: بالطبع هاري كين لاعب رائع، وقد لعبت ضده عدة مرات ونعرف جيدا خطورته داخل منطقة الجزاء وتميزه في الربط بين الخطوط، ولكننا سنواجه فريقا جيدا يوم الثلاثاء، أعتقد أننا يجب أن نحترم هاري كين، ولكن لا أعتقد أننا يجب أن نخاف من مواجهة أحد بل يجب أن نركز على أنفسنا ونقاط قوتنا.

وكين هو الهداف التاريخي لتوتنهام الغريم التقليدي لأرسنال حيث سجل 280 هدفا في 435 مباراة منها 14 هدفا في شباك أرسنال خلال 19 مباراة.



وواصل نجم أرسنال: لقد حقق بايرن ميونخ نتائج غريبة في الدوري هذا الموسم، لكن ندرك جيدا أنهم فريق مميز وقوي للغاية، ويملكون لاعبين بقدرات فردية مميزة، لذا ستكون مواجهة صعبة ولكننا جاهزون.

وختم النجم النرويجي: نواجه بعض التحديات في كل مباراة، فأرسنال يلعب في أقوي دوري في العالم، وبايرن ميونخ فريق مميز يضم لاعبين بارزين وستكون ليلة كبيرة.