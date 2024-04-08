يوفنتوس يسقط فيورنتينا ويعود إلى سكة الانتصارات

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عاد فريق يوفنتوس لسكة الانتصارات بفوز بشق الأنفس على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس فوزه الأول بعد التعثر بتعادلين وخسارتين في الجولات الأربع الماضية بفضل هدف سجله المدافع فيدريكو جاتي في الدقيقة 21.

وسجل جاتي هدفه الرابع في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليكرر يوفنتوس فوزه على فيورنتينا بنفس نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول.

ولم يهنأ دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، بهدفين سجلهما في الدقيقتين 12 و32 بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتشير بوجود تسلل.

وكاد فيورنتينا أن يسجل هدف التعادل في وقت قاتل بالدقيقة 84 عندما مرر ماكسيم لوبيز كرة عرضية أبعدها البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، لتصل إلى لوكاس بلتران الذي سدد مباشرة نحو المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بزميله مبالا نزولا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثالث، بينما بقى فيورنتينا في النفق المظلم بعد خسارتين وتعادلين في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي وقت سابق يوم الأحد، فاز كالياري على أتالانتا بنتيجة 1-2، وجنوة على هيلاس فيرونا بنفس النتيجة، ونابولي حامل اللقب على مضيفه مونزا بنتيجة 2-4، بينما تعادل فروزينوني مع بولونيا بدون أهداف.