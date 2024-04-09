أمام الهلال.. رونالدو "يُطرد" للمرة 12 في مسيرته

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حصل كريستيانو رونالدو على بطاقته الحمراء رقم 12 في مسيرته، يوم الاثنين، وذلك بعدما غادر ملعب مباراة فريقه النصر أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وحصل رونالدو قائد النصر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 عقب احتكاكه مع علي البليهي مدافع الهلال قبل أن يشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة.



وهذه البطاقة هي الأولى لرونالدو بقميص النصر الذي يدافع عن ألوانه منذ يناير 2023، إذ سبق أن طُرد 6 مرات عندما كان لاعباً مع ريال مدريد (2009-2018).

وحصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء خلال تمثيله مانشستر يونايتد على فترتين، بينما تلقى بطاقة حمراء واحدة عندما كان يلعب مع يوفنتوس الإيطالي.

