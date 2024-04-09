الهلال يكرر مواقفه مع النصر.. ورونالدو يخرج مطروداً

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كرر الهلال انتصاراته على النصر في الموسم الحالي، بعدما هزمه بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي وتأهل لملاقاة اتحاد جدة في المباراة النهائية يوم الاثنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف السبق في الدقيقة 61 إثر تمريرة رائعة من سيرجي ملينكوفيتش-سافيتش.



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وبعد 11 دقيقة لعب البرازيلي ميتشائيل كرة عرضية غمزها مواطنه مالكوم في شباك الكولومبي دافيد أوسبينا مسجلاً هدف الهلال الثاني.

وحصل كريستيانو رونالدو قائد النصر على بطاقة حمراء عقب اشتباكه مع علي البليهي مدافع الهلال قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.



وفي الدقيقة 99 سجل ساديو ماني هدف التقليص للنصر، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً تأهل الهلال إلى المباراة النهائية.

وصعد الهلال بطل المسابقة 3 مرات سابقة لملاقاة اتحاد جدة في تكرار لنسخة 2018 التي كسبها الأول 2-1 في العاصمة البريطانية لندن.