بنزيمة بعد تأهل اتحاد جدة: عندما أقول شيئاً.. أنفذه

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أكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة أنه يتمنى مواصلة المسيرة مع فريقه الحالي، مشيراً إلى أنه عندما يقول شيئاً ينفذه.

وسجل بنزيمة هدفاً وأضاف زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ثانياً، ليتأهل الاتحاد على حساب الوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الاثنين بنتيجة 2-1.



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وقال بنزيمة بعد المباراة: أعلم أنكم تريدون معرفة ما قلته قبل المباراة لكن أريد أن أخبركم شيئاً، فأنا عندما أقول شيئاً أنفذه، وما فعلته كان جيداً لي وللنادي الذي أتمنى أن أواصل مسيرتي معه.