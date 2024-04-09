اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

بنزيمة بعد تأهل اتحاد جدة: عندما أقول شيئاً.. أنفذه

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة أنه يتمنى مواصلة المسيرة مع فريقه الحالي، مشيراً إلى أنه عندما يقول شيئاً ينفذه.

وسجل بنزيمة هدفاً وأضاف زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ثانياً، ليتأهل الاتحاد على حساب الوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الاثنين بنتيجة 2-1.

مادة اعلانية

وقال بنزيمة بعد المباراة: أعلم أنكم تريدون معرفة ما قلته قبل المباراة لكن أريد أن أخبركم شيئاً، فأنا عندما أقول شيئاً أنفذه، وما فعلته كان جيداً لي وللنادي الذي أتمنى أن أواصل مسيرتي معه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط