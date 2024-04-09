تعزيزات أمنية لمباراتي ريال مدريد وأتلتيكو بسبب "داعش"
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عززت إسبانيا خططها الأمنية قبل المباراتين اللتين ستستضيفهما في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب تهديدات إرهابية من قبل تنظيم داعش.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية: لمنع أي تهديد إرهابي، قامت قوات أمن الدولة بتفعيل جميع أنظمة الإنذار المبكر والحماية وكذلك آليات الدفاع.
ويلتقي ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في وقت لاحق يوم الثلاثاء، في حين يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء.
ولم تعلن الوزارة صراحة عن التهديدات الإرهابية المحتملة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن تهديدات محتملة من تنظيم داعش.
وشددت الوزارة على أن قوات الأمن الفيدرالية والقوات الأمنية اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المشاركين والزوار في المباراتين وكذلك المواطنين الإسبان بشكل عام.
ومن المقرر أن يقوم نحو 2000 من عناصر الشرطة بضمان سير المباراتين بأمان.
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