داير: أستحق الانضمام إلى منتخب إنجلترا

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يعتقد إريك داير مدافع بايرن ميونخ أنه يقدم أفضل أداء في مسيرته ويجب أن يظل جزءا من خطط غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم.

ولم يشارك داير، الذي انتهت مسيرته التي استمرت عشر سنوات مع توتنهام هوتسبير في يناير الماضي عندما انتقل إلى عملاق الدوري الألماني، مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره كبديل في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم 2022 أمام السنغال.



وقال داير لمدونة "أوفرلاب" الصوتية على شبكة "سكاي": بالتأكيد أريد أن أكون جزءا من منتخب إنجلترا وأعتقد أنني يجب أن أكون ضمن الفريق لأنني ألعب على هذا المستوى.



وأتبع: لم أتحدث مطلقا مع غاريث ساوثجيت، لكن عليك أن تحاول اللعب بأفضل أداء ممكن مع ناديك ومن ثم يصبح القرار خارج يديك.



وظهر داير (30 عاما) لأول مرة مع منتخب إنجلترا عام 2015 وخاض 49 مباراة دولية بينها 37 في التشكيلة الأساسية.







وشارك اللاعب في عشر مباريات مع بايرن ميونخ، حيث يلعب إلى جانب زميله السابق في توتنهام هاري كين، وسيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه أرسنال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.



وأضاف: منذ كأس العالم لا أستطيع أن أقول إن أدائي تراجع، فأنا أقدم أفضل أداء في مسيرتي منذ قدوم أنطونيو كونتي إلى توتنهام وواصلت ذلك منذ ذلك الحين.



وأتبع: أنا هنا في بايرن ميونخ وأعتقد أنني أظهرت ذلك. يعتقد الناس أن عمري 37 عاما أو شيء من هذا القبيل، لكن عمري 30 عاما ولم أقترب بعد من نهاية ذروة أدائي.

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