دورتموند يخسر هدافه مالين في مباراة أتلتيكو مدريد
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سيغيب دونيل مالين هداف بوروسيا دورتموند الألماني عن مباراة الفريق ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
وغاب مالين عن بعثة دورتموند التي سافرت للعاصمة الإسبانية مدريد صباح يوم الثلاثاء، بينما قال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند: لسوء الحظ لن يتمكن مالين من المشاركة في اللقاء.
وغاب مالين عن آخر مباراتين لدورتموند في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ وشتوتغارت بسبب إصابة عضلية.
ويتصدر مالين ونيكلاس فولكروغ أئمة هدافي دورتموند هذا الموسم برصيد 13 هدفا لكل منهما.
ويسعى دورتموند للوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2012 - 2013، عندما صعد أيضا للمباراة النهائية التي خسرها أمام بايرن ميونخ 2-1.
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