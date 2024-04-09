عصام عبدالفتاح: إلغاء هدف أوتافيو قرار صحيح.. ورونالدو يستحق الطرد
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أكد الحكم المصري الدولي، عصام عبدالفتاح، أن قرار إلغاء هدف أوتافيو لاعب النصر في مباراة الهلال كان صحيحاً، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو يستحق الطرد.
وقال عبدالفتاح لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": تداخل كريستيانو رونالدو بالكرة وحتى لو لم يلمسها أثر على حارس المرمى، وبالتالي قرار صحيح.
وأتبع: كان يجب منح مالكوم لاعب الهلال بطاقة صفراء بعد تدخله على أوتافيو لاعب الوسط، أما مطالبة النصر بضربة جزاء بعد تدخل ياسر الشهراني على رونالدو فهي لا ترتقي إلى مخالفة، إذ إنه لعب الكرة قبل كريستيانو.
وزاد: ميلنكوفيتش-سافيتش لعب الكرة أثناء تدخله على عبدالله الخيبري وبالتالي كان الهدف الثاني للهلال صحيحاً.
وحول طرد رونالدو أجاب: كان طرداً مستحقاً، لكن كان من المفروض منح علي البليهي البطاقة الصفراء لأنه من أنشأ المشكلة التي حدثت في البداية.
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