فايزة تجبر ريال مدريد على "الصور".. والتعاقد مع مبابي

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طلبت فايزة لعماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من فلورنتينو بيريز التنازل عن حقوق الرعاية الخاصة بابنها وكذلك التعاقد مع شقيقه الأصغر إيثان من أجل إتمام التعاقد مع الأكبر خلال الصيف المقبل.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان مطلع العام الجاري بعدم رغبته الاستمرار في الفريق بينما أشار إلى أن إعلانه عن وجهته المقبلة ستكون قبل بداية "يورو 2024" شهر يونيو المقبل وسط تأكيدات من وسائل الإعلام حول اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال كلاعب حر.



ووفقاً لـ"دون دياريو" الإسبانية يوم الثلاثاء فإن بيريز تلقى اتصالاً من فايزة والده مبابي للتفاوض معه حول عدة أمور بعد الاتفاق على الراتب السنوي، إذ تريد لعماري أن يحصل ابنها على 100% من قيمة العقود الإعلانية التي يوقعها، وهو ما يتعارض مع سياسة ريال مدريد الذي يحصل على نسبة جيدة من العقود التي يبرمها لاعبوه.

وختمت: أمر آخر طلبته فايزة من رئيس ريال مدريد وهو التعاقد مع ابنها الصغير إيثان الذي تأثر بقرار شقيقه الأكبر كيليان عدم الاستمرار مع باريس، إذ بات بعيداً عن المشاركة مع فريقه الحالي بعدما كان يلعب بشكل منتظم مع الفريق الأول.

