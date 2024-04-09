قائد إنجلترا: صلاح لاعب "عادي".. خدمته "أهدافه"

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يرى بول إينس قائد منتخب إنجلترا السابق أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مجرد لاعب عادي، وأن ما يخدمه فقط هو تسجيل الأهداف.

وعُرف إينس بأنه أول قائد أسمر لمنتخب إنجلترا وذلك عام 1993، وكذلك لعب لمانشستر يونايتد وليفربول وإنتر ميلان الإيطالي بين نهاية الثمانينات وأواخر التسعينات الميلادية.



وقال بول إينس بطل الدوري الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية مع مانشستر يونايتد في حديث لإذذاعة "توك سبورت": لا يمكن وصف صلاح بأنه لاعب عالمي، أرقامه مذهلة لكن بالنسبة لي هو لا ينتمي للصفوة.

وأتبع : عندما يتسلم الكرة بقدمه اليسرى لتمريرها نحو منطقة الجزاء يرتكب الأخطاء وينفذ تمريراته بشكل خاطئ، هذه واحدة من أكبر عيوبه.



وسجل صلاح، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، 23 هدفاً في جميع المباريات خلال الموسم الحالي رغم تعرضه لإصابة طويلة مطلع العام الجاري، وعن ذلك يقول: إذا أردنا أن نصنفه كهداف من الطراز الأول فهو يستحق، فأهدافه لا تتوقف.

وسجل صلاح 209 أهداف مع ليفربول خلال 340 مباراة، بينما يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي حيث سيواجه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس.