لويس إنريكي لا يعرف تشافي.. ويرفض الحديث عن مبابي

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نفى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان معرفته بنظيره تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، رافضاً الحديث في الوقت ذاته عن النجم كيليان مبابي المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.



وفاز لويس إنريكي بالفعل بدوري أبطال أوروبا عندما كان يدرب برشلونة، وهو النادي الذي قضى فيه أيضا ثمانية مواسم كلاعب لكنه لا يعتقد أن معرفته الجيدة بالنادي أو مدربه تشافي هرنانديز ستمنح باريس سان جيرمان أفضلية.



وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: لا أعرف تشافي على الإطلاق كمدرب. أعرفه كلاعب إذ كان زميلي في الفريق.



وأضاف : أعرف النادي جيدا. أعرف برشلونة واللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك يمكن أن يمنحنا أفضلية وربما يكون العكس.



وراوغ مدرب باريس سان جيرمان مجددا الأسئلة المتعلقة بكيليان مبابي حين سُئل عن عقلية المهاجم الفرنسي قبل المباراة بعد حصوله على راحة مؤخرا.



وقال لويس إنريكي: أعتقد أنك تسأل عن لاعب واحد لكني أريد التحدث عن الفريق لأنني أعتقد أن هذا أكثر إثارة للاهتمام، لكن نحن في موقف جيد هذا الموسم. العقلية الجماعية قوية للغاية.

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