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رونالدو تلقى بطاقة حمراء أمام الهلال

مدرب النصر: طرد رونالدو "مسرحية" بطلها البليهي

العربية.نت
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اعتبر لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن طرد قائد فريقه كريستيانو رونالدو أمام الهلال كان "مسرحية" بطلها لاعب الهلال علي البليهي في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، يوم الاثنين.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي خسرها فريقه 2-1: طوال الموسم كان رونالدو يتعرض للاستفزاز، ما حدث أنه مجرد مناوشة صغيرة وحدث استفزاز لكريستيانو واشتكى اللاعب من أن رونالدو ضربه في الوجه رغم أن الصور أوضحت أنه لم يفعل ذلك.

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وتابع: ما حدث كان مسرحية وتمثيلا من لاعب الخصم، كان من المفترض أن يستدعي حكم الفيديو المساعد حكم المباراة لرؤية اللقطة.

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