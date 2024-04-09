مدرب الهلال: رونالدو لم يعتد على "الهزائم"
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يعتقد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال أن مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر لم يعتد على الهزائم في مسيرته ما أثر عليه ذهنياً، مشيراً إلى أن اللعب أمام مدافعيه كاليدو كوليبالي وعلي البليهي أمر صعب.
وتغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الاثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع الاتحاد في النهائي مساء الخميس المقبل.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي: رونالدو سيبقى أحد أهم لاعبي العالم، لكن اللعب أمام كوليبالي والبلهي أمر صعب لأنهما الأفضل في الدوري السعودي.
وأتبع: رونالدو لم يعتد على الهزائم وهذا ما أثر عليه ذهنياً.
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