مواجهة مليئة بـ"الإثارة" و"العواطف" تجمع باريس وبرشلونة

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سيكون يوم الأربعاء مليئاً بالإثارة والعواطف بالنسبة للويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك عندما يلاقي فريقه السابق برشلونة على ملعب "بارك دو برانس" في باريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان إنريكي بطلا لرواية تاريخية سابقة بين الفريقين عندما قاد برشلونة لفوز كاسح على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-6 ليتأهل بالفريق الكتالوني لدور الثمانية في عام 2017 بعد الخسارة ذهابا بأربعة أهداف دون رد على ملعبه، لكنه يرفع حالياً راية الولاء لنادي العاصمة الفرنسية إذا قال: باريس هو بيتي وأسعى للفوز والتأهل أمام برشلونة.



ووقع المدرب الإسباني على عقد يمتد حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي ونجح في تغيير جلد الفريق الباريسي بعد استغناء إدارة النادي عن نجوم كبار قبل قدومه في الصيف الماضي بحجم ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس.

ويسير لويس إنريكي بخطى ثابتة محليا فقد حقق لقب كأس السوبر وتأهل لنهائي كأس فرنسا ويتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.

وقاريا تأهل باريس سان جيرمان من المجموعة الحديدية التي ضمت ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، ويحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات قبل أن يستقبل برشلونة.



ويبقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أخطر أسلحة العملاق الفرنسي فقد سجل 39 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وسبق له هز شباك برشلونة بأربعة أهداف في مواجهتي الفريقين بثمن نهائي نسخة 2020-2021.

ويراهن إنريكي أيضا على عناصر أخرى بارزة مثل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي المنتقل من برشلونة في الصيف الماضي بينما يغيب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

في الجانب الآخر، يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري، لمواصلة صحوة الفريق في الفترة الأخيرة مستفيدا من فاصل زمني مدته 10 أيام منذ خوضه آخر مباراة في الدوري الإسباني قبل زيارة فريقه إلى معقل الفريق الباريسي.



ويملك تشافي أكثر من سلاح مميز يتسم بالخبرة في جميع الخطوط مثل حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والأوروغوياني رونالد أروخو والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق مع الألماني إلكاي غندوغان وزميله في خط الوسط فرينكي دي يونغ والبرتغالي جواو فيليكس الذي يؤدي مهام الجناح الأيسر.

ويملك الفريق الكتالوني في صفوفه عناصر شابة مثل جواو فيليكس ورافينيا وفيران توريس مع الواعدين لامين يامال وباو كوبارسي الذي فرض نفسه على التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة، ولاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي عوض غياب بيدري للإصابة، والظهير الأيسر هيكتور فورت، بينما يغيب غافي وأليخاندرو بالدي لنهاية الموسم بسبب إصابات قوية.