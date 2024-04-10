أرسنال يفشل باستغلال ظروف بايرن ويخرج متعادلاً

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سجل لياندرو تروسارد لاعب أرسنال هدفا في الدقيقة 76 ليقود الفريق اللندني للتعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ودخل بايرن المباراة ساعيا لاستغلال خبرته الأوروبية الواسعة للفوز على أرسنال في عقر داره ورغم تأخره في النتيجة مبكرا سجل هدفين ليتقدم 2-1.

وتقدم بوكايو ساكا لأرسنال في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.







وأدرك سيرج غنابري التعادل لبايرن في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل المنطقة، وضاعف هاري كين النتيجة للعملاق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لكن تروسارد أدرك التعادل لأرسنال في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل المنطقة.

ويأتي تعادل بايرن يوم بعد انتقادات يعاني منها لتراجعه محليا إذ يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن المنتمي للدرجة الثالثة.

بينما يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول.