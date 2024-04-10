أنشيلوتي: ريال مدريد أهدر فرصة الفوز على سيتي

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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خيبة أمله بعد إهدار فريقه فرصة الفوز على مانشستر سيتي، لكنه ما زال سعيدا بأداء الفريق في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 3-3 الثلاثاء.



وبعد تأخره بهدف من ركلة حرة ماكرة نفذها برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية، عوض ريال النتيجة ليتقدم 2-1 بنهاية الشوط الأول عقب هدف روبن دياز بالخطأ في مرماه وهدف رودريغو وكاد أن يعزز تفوقه، لكن فريق المدرب أنشيلوتي أهدر العديد من الفرص ليترك المجال لسيتي الذي تقدم 3-2 بفضل هدفين رائعين من فيل فودن ويوسكو غفارديول في الشوط الثاني.







ونجح ريال في إدراك التعادل عبر فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية بينما قال الإيطالي أنشيلوتي إن مشاعر متناقضة انتابته بعد نهاية المباراة.



وأضاف في مؤتمر صحافي: كان بوسعنا الفوز بهذه المباراة لكن عندما كانت النتيجة 3-2 كان من الممكن أن نخسر لو لم تكن لدينا الثقة للعودة، قدمنا مباراة جيدة للغاية من جانبنا وكانت متكافئة وتنافسية طالما كانت لدينا الطاقة للضغط في الهجوم. سنحت لنا الفرص لكنهم تمكنوا من تسجيل هدفين رائعين، وفي النهاية كانت النتيجة مرضية.



وكانت المباراة مواجهة ملحمية أخرى حيث واجه الفريقان بعضهما البعض في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا للعام الثالث تواليا، مما أشعل منافسة جديدة ومثيرة بين ريال بطل أوروبا 14 مرة وسيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأطاح ريال مدريد بسيتي في قبل النهائي عام 2022 لكن فريق المدرب بيب غوارديولا ثأر بعد عام في نفس المرحلة.



وانتهى المطاف بالفائز من هذه المواجهة برفع الكأس في المناسبتين إذ توج سيتي بطلا لأوروبا للمرة الأولى. وينتظر عشاق كرة القدم على أحر من الجمر مباراة العودة في مانشستر.



وزاد أنشيلوتي: كانت مباراة مذهلة لكلا الفريقين. ليس لدينا شك في جودة ما رأيناه على أرض الملعب. إنهما فريقان استثنائيان، أعجبني كثيرا ما رأيته من فريقنا، وخاصة قراءة المباراة.

والشجاعة والشخصية. في مباراة الإياب سنلعب بنفس الطريقة وسنرى ما سيحدث.

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