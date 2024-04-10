اتحاد "سوبر 2018".. اختفى الفريق وبقي رومارينيو

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لعب اتحاد جدة والهلال كأس السوبر السعودي أول مرة صيف 2018 في العاصمة البريطانية لندن، لكن ذلك الفريق الذي خسر تلك البطولة لم يبق منه أحد اليوم عدا هلاليين سابقين سيدافعان عن ألوان "الأصفر والأسود" يوم الخميس في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الخميس أمام الهلال ذاته.

وتأهل الاتحاد والهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي المقامة حالياً في أبوظبي عقب تجاوز الوحدة والنصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 يوم الاثنين.



ولم يبق أحد من القائمة التي لعبت مع الاتحاد ذلك الموسم فيما ما زال 7 هلاليين ومدربهم جورجي جيسوس يتواجدون مع الأورق من قائمة ذلك المساء اللندني.

ودخل رامون دياز مدرب الاتحاد بقائمة حضر فيها الحارس فواز القرني وحسن معاذ وأحمد عسيري وماتيو يورمان وكارليتو وفي خط الوسط جوناس وفيلانويفا وكريم الأحمدي بينما تواجد في الهجوم فهد المولد وفالديفيا والباقي الوحيد رومارينيو.



وفي المقابل احتفظ الهلال بكثير من عناصره التي تواجدت في تلك المواجهة، إذ تحتوي قائمة جيسوس الحالية محمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري، بالإضافة إلى ناصر الدوسري، بينما سيتواجد الثنائي عبدالله المعيوف وحسن كادش في الضفة الأخرى بعدما انتقلا إلى اتحاد جدة صيف العام الماضي.