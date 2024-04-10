اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رومارينيو كوليبالي
رومارينيو واجه الهلال في سوبر 2018 بالعاصمة البريطانية لندن

اتحاد "سوبر 2018".. اختفى الفريق وبقي رومارينيو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لعب اتحاد جدة والهلال كأس السوبر السعودي أول مرة صيف 2018 في العاصمة البريطانية لندن، لكن ذلك الفريق الذي خسر تلك البطولة لم يبق منه أحد اليوم عدا هلاليين سابقين سيدافعان عن ألوان "الأصفر والأسود" يوم الخميس في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الخميس أمام الهلال ذاته.

وتأهل الاتحاد والهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي المقامة حالياً في أبوظبي عقب تجاوز الوحدة والنصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 يوم الاثنين.

"جواز سفر" يحرم مالكوم من السوبر بعيداً عن "الثلوج" رياضة "جواز سفر" يحرم مالكوم من السوبر بعيداً عن "الثلوج"

ولم يبق أحد من القائمة التي لعبت مع الاتحاد ذلك الموسم فيما ما زال 7 هلاليين ومدربهم جورجي جيسوس يتواجدون مع الأورق من قائمة ذلك المساء اللندني.

ودخل رامون دياز مدرب الاتحاد بقائمة حضر فيها الحارس فواز القرني وحسن معاذ وأحمد عسيري وماتيو يورمان وكارليتو وفي خط الوسط جوناس وفيلانويفا وكريم الأحمدي بينما تواجد في الهجوم فهد المولد وفالديفيا والباقي الوحيد رومارينيو.

وفي المقابل احتفظ الهلال بكثير من عناصره التي تواجدت في تلك المواجهة، إذ تحتوي قائمة جيسوس الحالية محمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري، بالإضافة إلى ناصر الدوسري، بينما سيتواجد الثنائي عبدالله المعيوف وحسن كادش في الضفة الأخرى بعدما انتقلا إلى اتحاد جدة صيف العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط