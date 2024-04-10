الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقدم مكافآت مالية لأبطال الأولمبياد

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سيصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية في أحد دورات الألعاب الأولمبية بعدما أعلن الأربعاء تقديم جوائز مالية في الأولمبياد، بدءا من دورة ألعاب باريس 2024.

ويحصل الرياضيون الأولمبيون في العادة على مكافآت نقدية، وأحيانا غير نقدية، فقط من بلدانهم مقابل الحصول على إحدى الميداليات.



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وسيخصص الاتحاد الدولي لألعاب القوى مبلغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية لمكافأة الرياضيين الذين يفوزون بميداليات ذهبية في كل من منافسات ألعاب القوى الـ48 التي ستقام في باريس، حيث سينال كل بطل أولمبي 50 ألف دولار.

وتهدف الخطة لتوسيع نطاق الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية الأولمبية في دورة الألعاب التالية التي ستجرى في لوس أنجلوس عام 2028.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: يعتبر تقديم جوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية لحظة محورية للاتحاد ولرياضة ألعاب القوى بوجه عام، مما يؤكد التزامنا بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة ألعاب أولمبية.

وأضاف: إنه استمرار لرحلة بدأناها عام 2015، والتي ترى أن كل الأموال التي يتلقاها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من اللجنة الأولمبية الدولية للألعاب الأولمبية تعود مباشرة إلى رياضتنا.