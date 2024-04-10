الهلال يبحث عن أول ألقاب الموسم.. والاتحاد لـ"الانتقام"

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يسعى الهلال إلى مواصلة أفضليته على اتحاد هذا الموسم، عندما يلتقيه الخميس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي لكرة القدم، وذلك بالمباراة السادسة التي تجمعهما خلال الموسم الحالي.



والتقى الفريقان 5 مرات هذا الموسم وكان الفوز دائماً من نصيب الهلال، حيث تغلب على منافسه 3-1 في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، 4-3 في ذهاب الدوري وجدّد التفوق عليه إيابا 3-1، كما تغلب عليه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 .



ويعيش الهلال موسماً استثنائياً بعد أن رفع سلسلة انتصاراته القياسية عالمياً إلى 33 في مختلف المسابقات وهو يحلق خارج السرب في الدوري المحلي وتتويجه بطلا مسألة وقت ليس إلا إذ يبتعد عن غريمه النصر 12 نقطة قبل سبع جولات على الختام، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية ودوري أبطال آسيا، حيث يواجه العين الإماراتي.

وأزاح الهلال غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي بالفوز عليه 2-1 في مباراة شهدت طرد نجم الأخير البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الثانية عشرة في مسيرته. أما الاتحاد فتأهل من خلال فوزه الصعب على الوحدة 2-1.

واستعاد مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة شهيته التهديفية بعد صيام دام 130 يومًا، مسجلاً أسرع أهداف السوبر السعودي عبر تاريخه بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة.



وكان آخر هدف سجله هداف ريال مدريد الإسباني السابق بقميص الاتحاد في شباك الخليج في دوري المحترفين السعودي في 30 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان للمرة السابعة هذا الموسم في نصف نهائي كأس الملك يوم 30 أبريل الجاري.

ويخوض الهلال نهائي السوبر للمرة السادسة، حيث سبق له خسارة اللقب مرتين أمام الأهلي بركلات الترجيح عام 2015 على ملعب "كرافن كوتيج" في لندن، وضد النصر بنتيجة 3-0 في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في حين حقق الفوز على النصر 1-0 في 2016 ثم على الاتحاد 2-1 في 2018. وكان آخر تتويج للهلال ضد الفيصلي عبر ركلات الترجيح في 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



بينما خاض الاتحاد نهائي السوبر ثلاث مرات، حيث حل وصيفا مرتين عندما خسر أول سوبر أقيم عام 2013 بالسقوط أمام الفتح بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.



أما تتويج الاتحاد الوحيد فكان العام الماضي عندما فاز على الفيحاء 2-0 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

