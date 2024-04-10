اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هالاند روديغر مانشستر سيتي ريال مدريد
تنافس على الكرة بين هالاند وروديغر خلال المباراة

تعادل مثير بين سيتي وريال مدريد.. والحسم في "الاتحاد"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء.

وبعدما تقدم برناندو سيلفا مبكرا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديغو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.

غوارديولا يشكك في عودة هالاند ودي بروين رياضة غوارديولا يشكك في عودة هالاند ودي بروين


وأهدر ريال مدريد عدة فرص في الشوط الثاني ليستغل سيتي الأمر ويدرك فيل فودين التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة بالدقيقة 66، ومن نفس الطريقة سجل زميله يوسكو غفارديول بعدها بخمس دقائق.

مادة اعلانية

لكن فيدريكو فالفيردي رفض خسارة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.

وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب يوم 17 أبريل الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط