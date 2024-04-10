تعادل مثير بين سيتي وريال مدريد.. والحسم في "الاتحاد"
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تبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء.
وبعدما تقدم برناندو سيلفا مبكرا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديغو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.
وأهدر ريال مدريد عدة فرص في الشوط الثاني ليستغل سيتي الأمر ويدرك فيل فودين التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة بالدقيقة 66، ومن نفس الطريقة سجل زميله يوسكو غفارديول بعدها بخمس دقائق.
لكن فيدريكو فالفيردي رفض خسارة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.
وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب يوم 17 أبريل الجاري.
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