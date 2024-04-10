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حمدالله يتعادل مع 4 لاعبين هلاليين بعدد مرات الفوز بكأس السوبر السعودية

حمدالله أمام فرصة دخول التاريخ على حساب رباعي الهلال

العربية.نت
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سيكون عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة أمام فرصة كتابة التاريخ كأكثر لاعب فاز ببطولة كأس السوبر السعودية عبر تاريخها وذلك عندما يلاقي الهلال يوم الخميس في أبوظبي بالمباراة النهائية.

وتغلب الهلال والاتحاد على النصر والوحدة بنتيجة 2-1 ليصلا إلى المباراة النهائية للبطولة.

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وفاز 5 لاعبين ببطولة كأس السوبر السعودية 3 مرات في تاريخهم وهم رباعي الهلال محمد البريك، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج وسالم الدوسري بالإضافة إلى حمدالله.

وفاز حمدالله ببطولة السوبر مرتين مع النصر عامي 2020 و2021 على حساب التعاون والهلال وفي العام الماضي احتفل باللقب على حساب الفيحاء.

وفي المقابل فاز رباعي الهلال بالبطولة أعوام 2015 على النصر، 2018 على الاتحاد وأخيراً 2022 على حساب الفيصلي.

وسجل حمدالله 6 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر السعودية وبفارق كبير عن ثاني ملاحقيه الحاليين وهو سالم الدوسري نجم الهلال.

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