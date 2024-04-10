روني: صلاح "مظلوم".. ولا يُعامل كالبقية

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يعتقد وين روني نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق أن محمد صلاح لاعب ليفربول لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، مشيراً إلى أن اللاعب المصري لا يحظى بمعاملة عادلة مثل التي يلقاها كيفن دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وقال روني في تصريحات نقلها موقع "سبورتس كيدا" يوم الأربعاء: صلاح لاعب رائع للغاية، وأنا شخصياً لا أعتقد أنه يحصل على التقدير الذي يستحقه بخلاف حب وعشق جمهور ليفربول له، إنه لاعب ينتمي إلى الصف الأول.



وأتبع قائد إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق: نجد أن دي بروين يتم الاحتفاء به كثيراً، لكن في المقابل صلاح لم يجد معاملة كهذه، إذا نظرنا إلى أرقامه في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة سنجد أنها رائعة للغاية وما زال يساهم ويقدم الأهداف من دون توقف.

وأضاف المهاجم السابق: صلاح لاعب رائع ومشكلته الوحيدة أنه ينتمي إلى ليفربول (روني نشأ كلاعب في إيفرتون الغريم التقليدي) لكنه من اللاعبين الذين أستمتع وأنا أشاهدهم، أحياناً تشعر بأنه غائب عن المباراة لكن فجأة يظهر ويغير كل شيء، هذه النوعية من اللاعبين التي أخشاها أكثر من غيرها.



وختم: ما زلت عند رأيي بأن صلاح لا يحصل على التقدير الكافي، عندما ننظر إلى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي نجده سجل 21 هدفاً في هذا الموسم، معنى ذلك أنه يحتاج إلى 8 أو 9 مواسم لمعادلة أرقام صلاح.