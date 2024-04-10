غفارديول: سددت.. وانتظرت الكرة تهز شباك ريال مدريد
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أكد يوسكو غفارديول أن هدفه الأول مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم كان مميزا بشكل خاص بسبب المناسبة الكبيرة ضد ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
وسدد المدافع الكرواتي قذيفة من مسافة بعيدة، واضعا الكرة في الزاوية البعيدة من شباك أصحاب الأرض ليمنح مانشستر سيتي التقدم 3 - 2 في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب سانتياغو برنابيو، معقل الريال قبل أن يعادل فيرديريكو فالفيردي النتيجة ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.
وقال غفارديول عقب اللقاء: أنا سعيد بتسجيل هدفي الأول مع مانشستر سيتي، خصوصا ضد منافس كبير، لم تكن اللمسة الأولى جيدة جدا ولكن في النهاية، فكرت وقلت لنفسي حسنا سأسدد الكرة وأرى ماذا سيحدث.
وزاد غفارديول: كانت هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي للعب هنا في هذا الاستاد، لقد كانت أجواء مذهلة، ونحن نأخذ تلك النتيجة ونتطلع للمباراة في ملعبنا.
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