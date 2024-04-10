اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غوارديولا فودين روبن دياز
غوارديولا في حديث مع لاعبه فيل فودين بعد تسجيل الأخير هدفاً بالمباراة

غوارديولا: سيتي سيطر على المباراة أمام ريال مدريد

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن الطريقة التي نجح بها فريقه في استعادة السيطرة خلال لقاء الفريق مع مضيفه ريال مدريد الإسباني تظهر مدى تقدم فريقه.

تعادل مثير بين سيتي وريال مدريد.. والحسم في "الاتحاد" رياضة تعادل مثير بين سيتي وريال مدريد.. والحسم في "الاتحاد"

وتعادل مانشستر سيتي (حامل اللقب) 3 - 3 مع الريال مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية لمباراة الإياب، التي تجرى الأسبوع القادم على ملعب "الاتحاد".

مادة اعلانية

وقال غوارديولا، في تعليقه عن المباراة، إنه من المستحيل السيطرة على الفريق الذي فاز بلقب دوري الأبطال 14 مرة، لكنه أضاف أن فريقه كان سيخسر المباراة في المواسم السابقة.

وأضاف المدرب الإسباني: كان لدي الشعور بأن هذا السيناريو كان سيتغير وربما نخسر4 أو 5 - 1 إذا كانت تلك المواجهة في المواسم الأولى لنا بالمسابقة.

وواصل: لدينا فكرة ونؤمن الآن بما نريد فعله ولكن من المستحيل السيطرة دائما ضد ريال مدريد، يجب أن تظلوا أقوياء.

وأشار غوارديولا في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: في المواسم السابقة، لم نكن كذلك، الآن نحن أكثر استقرارا ونأمل أن نتحسن في المستقبل.

أكد غوارديولا: لقد كانت مباراة رائعة وممتعة حقا، فريقان يرغبان في الهجوم بطرق مختلفة. أحرزنا أهدافا رائعة، أحببت الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني عندما كنا متأخرين 2 - 1، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد حقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط