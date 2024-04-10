غوارديولا: سيتي سيطر على المباراة أمام ريال مدريد

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أكد بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن الطريقة التي نجح بها فريقه في استعادة السيطرة خلال لقاء الفريق مع مضيفه ريال مدريد الإسباني تظهر مدى تقدم فريقه.



وتعادل مانشستر سيتي (حامل اللقب) 3 - 3 مع الريال مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية لمباراة الإياب، التي تجرى الأسبوع القادم على ملعب "الاتحاد".

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وقال غوارديولا، في تعليقه عن المباراة، إنه من المستحيل السيطرة على الفريق الذي فاز بلقب دوري الأبطال 14 مرة، لكنه أضاف أن فريقه كان سيخسر المباراة في المواسم السابقة.

وأضاف المدرب الإسباني: كان لدي الشعور بأن هذا السيناريو كان سيتغير وربما نخسر4 أو 5 - 1 إذا كانت تلك المواجهة في المواسم الأولى لنا بالمسابقة.

وواصل: لدينا فكرة ونؤمن الآن بما نريد فعله ولكن من المستحيل السيطرة دائما ضد ريال مدريد، يجب أن تظلوا أقوياء.



وأشار غوارديولا في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: في المواسم السابقة، لم نكن كذلك، الآن نحن أكثر استقرارا ونأمل أن نتحسن في المستقبل.



أكد غوارديولا: لقد كانت مباراة رائعة وممتعة حقا، فريقان يرغبان في الهجوم بطرق مختلفة. أحرزنا أهدافا رائعة، أحببت الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني عندما كنا متأخرين 2 - 1، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد حقا.