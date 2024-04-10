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كين بايرن أرسنال
كين سجل هدفاً في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء

كين: تعادل بايرن مع أرسنال "خطوة في الاتجاه الصحيح"

لندن - رويترز
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يعتقد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أن فريقه المتعثر محليا قطع خطوة في الاتجاه الصحيح بتعادله 2-2 مع مضيفه أرسنال الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل قائد إنجلترا، الذي انضم إلى عملاق الدوري الألماني قادما من توتنهام هوتسبير في أغسطس الماضي بحثا عن الألقاب التي يتوق إليها، ركلة جزاء ليضع فريقه في المقدمة 2-1.

ومن المثير للدهشة أن هذا هو هدفه 39 مع بايرن في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز إذ عادل لياندرو تروسارد لاعب أرسنال البديل النتيجة لأصحاب الأرض لتظل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وسيكون بايرن، الذي لم يتجاوز دور الثمانية منذ فوزه باللقب السادس في 2020، مرشحا للفوز إيابا يوم الأربعاء المقبل عندما يستمتع بمؤازرة جماهيره التي غابت عن موقعة شمال لندن كعقوبة على إطلاق ألعاب نارية في الدور السابق أمام لاتسيو.

كين: تعادل بايرن مع أرسنال "خطوة في الاتجاه الصحيح" رياضة كين: تعادل بايرن مع أرسنال "خطوة في الاتجاه الصحيح"


ومع ذلك، سيكون الضغط على فريق المدرب توماس توخيل لأن اللقب الأوروبي هو فرصته الوحيدة للخروج بشيء كبير من هذا الموسم بعدما خرج إلى حد كبير من السباق على لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن المتصدر.

وقال كين: لعبنا بعزم وإصرار الليلة. كان علينا أن نظهر العمل الجماعي والقدرة على القتال. قطعنا الليلة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

ويتأخر بايرن بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن، الذي قد يتوج باللقب مطلع الأسبوع المقبل، لكن بطل أوروبا ست مرات رفع مستواه في ملعب الإمارات ليعرقل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الذي عانى للعب بطريقته السلسة المعتادة.

وسيغادر توخيل بايرن في نهاية الموسم لكن من الواضح أن فريقه لا يزال منسجما معه، إذ أضاف كين: رغم موقفنا في الدوري كل ما يمكنني قوله إنه يقدم كل شيء في التدريبات.

وبالنسبة لأرسنال، الذي يتطلع إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 20 عاما بعد عشرة انتصارات في آخر 11 مباراة بالدوري الممتاز، كان العرض مخيبا للآمال رغم أنه سيتوجه إلى ألمانيا الأسبوع المقبل وكله ثقة في قدرته على الوصول إلى الدور قبل النهائي.

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