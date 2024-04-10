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لياو روما ميلان
ميلان تغلب على روما مرتين في الدوري الإيطالي

مدرب ميلان: مواجهة روما في الدوري الأوروبي ستكون مختلفة

ميلان - رويترز
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يتوقع ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الأربعاء، أن تكون مواجهة روما في دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم مختلفة هذه المرة إذ يقود دانييلي دي روسي فريق العاصمة الإيطالية.

وتغلب ميلان على روما مرتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم عندما كان فريق العاصمة بقيادة المدرب جوزيه مورينيو قبل إقالة الأخير من منصبه عقب الخسارة 3-1 شهر يناير الماضي، بينما تحت قيادة خلفه دي روسي خسر الفريق مرة واحدة في 11 مباراة دورية.

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وأبلغ بيولي مؤتمرا صحافيا قبل ذهاب دور الثمانية يوم الخميس: روما بحالة جيدة ويخوض المباراة في أعقاب الفوز بلقاء قمة وجاءت خسارته الوحيدة أمام إنتر ميلان.

وأتبع: لقد تغير الفريق منذ رحيل مورينيو، لذا فلم نشاهد مبارياتهم أمامنا في الدوري، وإنما مبارياتهم بقيادة دي روسي.

وفي حين أن بيولي كان يعرف ما يتوقعه من الفريق بقيادة مورينيو، فإنه غير واثق من أسلوب لعب دي روسي في سان سيرو.

وقال: أعتقد أن دي روسي يقوم بعمل رائع، لكنني لا أتحدث عن طريقة لعبهم ولكن عن معرفة كيفية التحلي بالمصداقية لجعل الفريق يصل لأعلى درجات الجاهزية.

وختم: عندما كان مورينيو موجودا، لم يكن من السهل التغلب على روما الذي دافع بالعديد من اللاعبين، لن يكون الوضع سهلا غدا.

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