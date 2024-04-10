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مالكوم فاز بالسوبر 4 مرات في روسيا

"جواز سفر" يحرم مالكوم من السوبر بعيداً عن "الثلوج"

العربية.نت
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لم يحظ البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي بملامسة كأس السوبر، بعيداً عن ثلوج سان بطرسبرغ الروسية رغم لعبه في 3 فرق غير فريقها زينت، إذ لم يشارك فيها فريقاه السابقان كورنثيانز البرازيلي وبوردو الفرنسي إبان تواجده، بينما حرمه جواز سفره من الاحتفال بالكأس رفقة برشلونة قبل نحو 6 أعوام.

ويلعب مالكوم يوم الخميس مع الهلال أمام اتحاد جدة في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما ساهم بإقصاء فريقه للنصر بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة التي انتهت 2-1 يوم الاثنين.

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وجاء مالكوم إلى الهلال الصيف الماضي وفي رصيده عدد من البطولات منها كأس السوبر الروسية التي فاز فيها 4 مرات، إذ فاز باللقب في جميع المواسم التي قضاها في روسيا مع زينت، مسجلاً هدفاً واحداً في تلك المباريات.

وكان من المفترض أن يحتفل مالكوم مع برشلونة الإسباني بكأس السوبر الإسبانية صيف 2018 والتي أقيمت في طنجة المغربية عقب الفوز على إشبيلية 2-1، لكن الحد الأعلى من اللاعبين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي حرمه من التواجد في ذلك الاحتفال.

وانتقل مالكوم إلى برشلونة في يوليو 2018 قادماً من بوردو الفرنسي، وبعد شهر واحد كان برشلونة يستعد لخوض مباراة كأس السوبر أمام إشبيلية، لكن المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي وقع في ورطة تعاقد النادي مع 3 لاعبين لا يملكون جوازات سفر أوروبية ذلك الموسم.

وحينها كان برشلونة يملك البرازيلي فيليبي كوتينيو ومواطنه أرتور ميلو، بالإضافة إلى التشيلي أرتورو فيدال بالإضافة إلى مالكوم، وبسبب اللوائح اضطر المدرب الإسباني إلى استبعاد الأخير وضم البقية إلى القائمة التي احتفلت بالكأس.

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