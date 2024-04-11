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جولينتون
جولينتون انضم إلى نيوكاسل في 2019

البرازيلي جولينتون يمدد عقده مع نيوكاسل

نيوكاسل- د ب أ
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وقع جولينتون لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على عقد طويل الأجل مع ناديه حسبما أعلن ناديه يوم الخميس.

وانضم البرازيلي إلى الفريق قادما من هوفنهايم في عام 2019، و شارك في 179 مباراة وسجل 25 هدفا.

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وتواجد جولينتون في الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي، وشارك كذلك في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال عقدين.

ولم يشارك جولينتون مع الفريق منذ الفوز على سندرلاند في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي بسبب الإصابة، وخضع لجراحة في الفخذ.

وبالحديث عن عقده الجديد، قال جولينتون لموقع ناديه: لدي شعور رائع، أشعر بالسعادة وعائلتي كذلك، العديد من الأشياء حدثت خلال سنواتي هنا، لقد تعلمت كثيرا ونضجت وبالنسبة لي كان القدوم إلى نيوكاسل هو القرار الأفضل في مسيرتي.

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