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كريستنسن برشلونة باريس
كريستنسن سجل هدف الفوز

برشلونة ينتفض وينتزع فوزاً تاريخياً من وسط باريس

العربية.نت
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سجل رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء في أول انتصار للفريق الكاتالوني خارج أرضه بدور خروج المغلوب منذ 2019.

وافتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 37، لكن صاحب الأرض سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق في بداية الشوط الثاني من توقيع عثمان ديمبلي وفيتينا.



لكن رافينيا أدرك التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يسجل أندرياس كريستنسن هدف الفوز في الدقيقة 77.

وكان آخر فوز خارج الأرض لبرشلونة قد جاء في العاشر من أبريل على حساب مانشستر يونايتد بهدف دون رد.


وفي المباراة الأخرى فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، إذ تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول سجلهما رودريغو دي بول وصمويل لينو، ثم رد بروسيا دورتموند بهدفه في الشوط الثاني سجله البديل سيباستيان هالر.

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