بعد تنفسه هواء الحرية.. ألفيش يعيد أموال والد نيمار

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أعاد داني ألفيش نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم والمحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في فبراير الماضي بتهمة الاغتصاب، مبلغ 150 ألف يورو الذي أقرضه إياه والد زميله السابق نيمار لدفع تكاليف دفاعه، وفقاً لما أعلنته محاميته يوم الخميس.

وقالت إينيس غوارديولا في رسالةٍ إلى "فرانس برس": أعاد داني ألفيش مبلغ الـ150 ألف يورو إلى والد نيمار قبل أسبوع. من دون أن تكشف أسباب إعادة المبلغ.



وكان والد نيمار لاعب الهلال السعودي راهناً وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقاً أعلن في يناير أنه ساعد ألفيش - الذي لم يكن مداناً حينها - مالياً، وهي خطوة أدينت بشكلٍ كبيرٍ في البرازيل.

ونفى والد زميل ألفيش سابقاً في الناديين الفرنسي والإسباني كما المنتخب في مارس، بعد شهرٍ على الإدانة، أن يكون هو أو ابنه أو عائلته سيدفعون الكفالة التي وافقت محكمة في برشلونة عليها والبالغة مليون يورو للإفراج الموقت عنه أثناء النظر في استئنافه.



وحُكم على ألفيش (40 عاماً) وهو أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في العالم، بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022.

وأُطلق سراحه في 25 مارس الماضي من سجن "بريانس 2" على بُعد 40 كلم شمال غرب برشلونة حيث احتجز، بعد خمسة أيام على موافقة المحكمة على الإفراج الموقت عنه، وذلك بعد جمع مبلغ الكفالة.

ورفضت محكمة إسبانية الأربعاء الاستئنافات المقدّمة من فريق الإدعاء ضد قرار الإفراج عن اللاعب.