تشافي: برشلونة ما زال على قيد الحياة

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أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن فخره بلاعبيه بعد الفوز المثير على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 3 - 2 مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن فريقه ما زال على قيد الحياة.

وقال تشافي: الفريق قدم أداءا رائعا وعلينا أن نشعر بالفخر، لقد أظهرنا أن برشلونة على قيد الحياة أمام فريق صنع من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



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وأثنى تشافي على "الشخصية والموهبة والعمل الجماعي" لفريقه أمام سان جيرمان.

ونقل الموقع الرسمي لبرشلونة عن تشافي قوله: باريس سان جيرمان مازال مرشحا، والمباراة في برشلونة ستكون صعبة ، لقد أنهينا نصف المهمة ، ولم يحسم أي شيء بعد.

وختم: لقد عطلنا خطوط إمدادهم، وضغطنا بشكل جيد للغاية، بداية من ليفاندوفسكي وجوندوجان، إنه فوز رائع لجماهير برشلونة.

وأكد تشافي أنه يتوقع ضغطا حقيقيا في مباراة الإياب لكنه أشار إلى أن المساندة الجماهيرية ستكون مفتاح العبور إلى المربع الذهبي.