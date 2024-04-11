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فايزة العماري مبابي
كيليان مبابي ووالدته فايزة لعماري في مناسبة سابقة

ريال مدريد "يصدم" والدة مبابي ويرفض التعاقد مع ابنها

العربية.نت
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وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لطمة لفايزة لعماري والدة كيليان وإيثان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان بعدما كشف أنه سيقوم بضم الأول فقط إلى النادي العاصمي بينما سيتجاهل الشقيق الأصغر في رد على مطالبة العائلة بالتعاقد مع الثنائي الصيف المقبل.

وفيما اقترب كيليان من التوقيع مع ريال مدريد بشكل رسمي ليكون لاعباً لـ"الأبيض" الصيف المقبل، أصبحت مسيرة شقيقه الأصغر مهددة في باريس سان جيرمان بعدما تقلصت دقائق لعبه بشكل ملحوظ مع الفريق الأول ولك عقب اتخاذ الشقيق الأكبر قرار عدم الاستمرار في النادي.

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وقال موقع "ديفينسا سنترال" يوم الخميس: كان شرط التعاقد مع إيثان أحد الشروط التي وضعتها فايزة لعماري والدته لضم ابنها الأكبر كيليان بالإضافة إلى كامل حقوق الصور والرعايات، لكن ريال مدريد صدمها بقراره تجاهل اللاعب الصغير والاكتفاء بتوقيع الأول.

وواصل: ريال مدريد كان واضحاً، إيثان لا يدخل في خطط ريال مدريد ولن يكون من العدل لبقية اللاعبين الشبان التعاقد معه فقط من أجل شقيقه، فهذا الأمر يسيء للمؤسسة بأكملها.

وينتهي عقد إيثان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ولا يبدو النادي العاصمي مهتماً باستمراره وذلك بعدما قرر شقيقه الأكبر الرحيل.

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