سيميوني: أتلتيكو جاهز للمعاناة أمام دورتموند
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يتوقع دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن يعاني فريقه عندما يسافر لمواجهة بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بعد فوزه 2-1 على ضيفه يوم الأربعاء.
وسيطر أتلتيكو، الذي يسعى للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سبع سنوات، على الشوط الأول في استاد ميتروبوليتانو وتقدم 2-صفر عبر رودريغو دي بول وصمويل لينو، لكن كان عليه أن يتحمل ضغطا كبيرا في الدقائق الأخيرة من دورتموند الذي سجل هدفا عبر سيباستيان هالر ثم سدد مرتين في إطار المرمى.
وقال سيميوني للصحفيين: لعبنا بضغط جيد وخطفنا الكرة وأجبرنا المنافس في الشوط الأول تقريبا على عدم وجود أي فرص تهديفية له في المباراة، والآن سنذهب إلى ملعبه وندرك أننا سنجد فريقا قويا يضم الكثير من اللاعبين الذين سيهاجمون مرمانا. سيتعين علينا أن نعاني ونستفيد من المساحات.
وختم: بعد مشاهدة مباريات ذهاب دور الثمانية الأربع نجد أن الفوز ليس سهلا لذلك نحن سعداء بالانتصار.
ويستضيف أتلتيكو فريق جيرونا في الدوري يوم السبت المقبل قبل أن يسافر إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب ضد دورتموند في 16 أبريل الحالي
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