عنصرية على الهواء مباشرة تجاه لامين يامال.. "سيتسول عند إشارة المرور"

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وجه جيرمان بورخوس مساعد دييغو سيميوني السابق والمحلل الفني لشبكة "موفيستار" الإسبانية مساء الأربعاء، عبارات عنصرية تجاه الشاب يامين لامال لاعب برشلونة الإسباني قائلاً إنه سينتهي الأمر به عند "إشارة المرور" إذا لم تسر الأمور معه بشكل جيد، ما أدى إلى اتخاذ الشبكة الشهيرة قرارا بإيقاف التعامل معه.

وقال الأرجنتيني بورخوس عبر تحليله قبل بداية المباراة عن لامين يامال: كن حذراً لامين، إذا لم تسر الأمور معك على ما يرام فإنك ستنتهي عند إشارة المرور. في إشارة إلى المتسولين في الشوارع.



وسرعان ما أشعلت تلك التصريحات ضجة إذ رفض لاعبو برشلونة وباريس سان جيرمان التصريح للشبكة عقب نهاية مباراتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي كسبها الأول 3-2.

وأصدر بورخوس بياناً عقب ذلك جاء فيه: أعتذر عن كلماتي في البرنامج، لم يكن في نيتي إيذاء لامين يامال أو نادي برشلونة، أو أي شخص آخر، أطلب منكم العفو.



وأكدت "موفيستار" أن وقت بورخوس معها قد انتهى بعد كلماته التي وصفت بالعنصرية، وقالت في بيان: الشبكة لا تتساهل إطلاقاً مع أي سلوك عنصري، ولهذا قررت إيقاف جيرمان بورخوس على الفور وتم تحذير المقدم الذي كان معه في تلك اللحظة لضمان عدم تكرار ذلك.

وولد لامين يامال في برشلونة عام 2007 لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية، وقرر مؤخراً تمثيل منتخب إسبانيا ليكون أصغر من يلعب مع المنتخب الأول بعمر 16 عاماً و50 يوماً، وبعدها أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً لإسبانيا.