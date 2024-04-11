فابريغاس: أرسنال سيهيمن على إنجلترا

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يتوقع النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس أن فريقه السابق أرسنال قادر على الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية في السنوات التالية إذا توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس أرسنال مع مانشستر سيتي وليفربول على اللقب ، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.



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وقال فابريغاس لوكالة أنباء "بي أيه" البريطانية: بالطبع من الممكن تخيل ما سيعنيه هذا الأمر، أكثر من مجرد الفوز باللقب، لكن الإيمان سيعود، والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والنادي بأكمله.

وأضاف النجم السابق لأرسنال، الذى خاض معه أكثر من 300 مباراة: العائلة التي كانت موجودة أثناء فترة لعبي ستعود، اللحظات التي شعرنا فيها بالقوة وقدرتنا على الفوز، في الوقت الراهن عادت بعض الشيء، نحن مستعدون ألسنا كذلك؟.

وختم: إذا تمكن أرسنال من الفوز باللقب الأول، فإني أعتقد أنه سينافس على كل الألقاب الكبرى.