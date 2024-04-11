اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فابريغاس
سيسك خاض أكثر من 300 مباراة مع أرسنال

فابريغاس: أرسنال سيهيمن على إنجلترا

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يتوقع النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس أن فريقه السابق أرسنال قادر على الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية في السنوات التالية إذا توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس أرسنال مع مانشستر سيتي وليفربول على اللقب ، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.

كين: تعادل بايرن مع أرسنال "خطوة في الاتجاه الصحيح" رياضة كين: تعادل بايرن مع أرسنال "خطوة في الاتجاه الصحيح"
مادة اعلانية

وقال فابريغاس لوكالة أنباء "بي أيه" البريطانية: بالطبع من الممكن تخيل ما سيعنيه هذا الأمر، أكثر من مجرد الفوز باللقب، لكن الإيمان سيعود، والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والنادي بأكمله.

وأضاف النجم السابق لأرسنال، الذى خاض معه أكثر من 300 مباراة: العائلة التي كانت موجودة أثناء فترة لعبي ستعود، اللحظات التي شعرنا فيها بالقوة وقدرتنا على الفوز، في الوقت الراهن عادت بعض الشيء، نحن مستعدون ألسنا كذلك؟.

وختم: إذا تمكن أرسنال من الفوز باللقب الأول، فإني أعتقد أنه سينافس على كل الألقاب الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط